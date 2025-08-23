Konyalı Sanayici, Eski Fiat 126 Bis ile Sıra Dışı Bir Proje Gerçekleştirdi

Konya'da bir sanayici eski ve yıpranmış bir şekilde aldığı Fiat 126 Bis marka aracı çevresindekilerin "Bu arabadan bir şey olmaz" sözlerine rağmen baştan aşağı değiştirdi.

Komedi filmi Recep İvedik'in aracı olan ve vatandaşlar tarafından Recep İvedik arabası olarak bilinen Fiat 126 Bis Konyalı sanayici Emre Odabaşı tarafından kapılarından motoruna, iç döşemeden ses sistemine kadar birçok noktada baştan aşağı yenilendi. İlk alındığında eski ve yıpranmış bir halde olan ve çevresindekilerin "Bu arabadan bir şey olmaz" sözleriyle yola çıkan Emre Odabaşı, aracı modifiye ederek sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Baştan sona yenilenen araç, özel donanımları ve tasarımıyla vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Aracı ilk aldığında çok standart bir halde olduğunu belirten sanayici Emre Odabaşı, "Çevremdeki herkes dedi ki bu arabayı ne yapacaksın. Bu arabadan olmaz. Bu arabayla uğraşma seni yolda bırakır gibi sözlerde bulundular. Ben de bunlara istinaden biz isteyince ne başarabileceğimizi bu araç üzerine kanıtladık. Bu araç ne kadar diye soracak olursanız şu anda orta segment bir sıfır araç alınabilir. Bu araca giden maliyetin hepsi kalem kalem yazılı. Bu araç tamamen hobi amaçlı dükkanımızın önünde duruyor. Bazen garajımızda duruyor ve fuarlara davet edildiğimizde fuarlara gidiyoruz" dedi.

"Kendi motoru yeterli gelmediği için motorumuzu komple sıfırdan yaptık"

Bu aracın en büyük özelliklerinden birisinin kapılarının otomatik olduğunu söyleyen Emre Odabaşı, "Bu aracımızda kapı kulpu yok. İçten de dış dıştan da kapı kulpu yok. Biz buna kısacası anahtarsız giriş çıkış diyebiliriz. Onun haricinde rock top tavanımız mevcut. Euro style diye adlandırmış olduğumuz iki sağdan iki soldan çift çıkış egzozlarımız mevcut. Kendi motoru yeterli gelmediği için motorumuzu komple sıfırdan yaptık. İç döşemesine geldiğimiz zaman koltuklarımızda ısıtmalar mevcut ve komple deri döşeme. Çok güzel bir ses sistemimiz var. Bunun yanı sıra head up displayımız var. Car play ve özel tasarım farlarımız var. Farlarımız yurt dışından özel geldi ve biz bunun içini açarak kendimiz birkaç değişiklikler yaptık. Onun haricinde bizi en çok uğraştıran konu ön ek. Bu ön ek yapabilmek için kendimize ait 8-10 tane kalıp çıkardık ve bu kalıpların hepsini deneyerek en son bu eki bu arabaya uygun bulduk. Yan marş bellerimiz de aynı şekilde. Jantlarımız 15 İNÇ krom SSR modeli. Özel bir lastik ölçüsü ile getirdik. Arabamıza monte ettik. Bagajımızda çok güzel bir televizyon çalışmamız var. Bu aracın diğerlerinden ayıracak en büyük aksesuarı bu aracı yarısından alıp aynı şekilde tavanını kesip boyunu şasesini kapılarına varıncaya kadar kısalttık. Birebir aynı dekorasyonda içini dışını yaptık ve bu araca çeki demirle birlikte onu monte ettik. O projemde şu anda devam ediyor. Çok kısa sürede bitmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Yaptığım projeyi şu anda bu kadar kapsamlı bir şekilde yapan yok"

Bu projeyi Dünya genelinde araştırdığını ifade eden Odabaşı, "Fiat 126 Bis Polonya'da daha da çok talep görüyor. Türkiye'ye göre insanlar daha çok alıp kullanıyor. Yurt dışında, en çok tercih edilen ülkede dahi benim yaptığım projeyi şu anda bu kadar kapsamlı bir şekilde yapan yok. Aracımın çalışmaları hala devam ediyor. Kaputun altında çok güzel bir çalışmamız var. Bagajımızda aynı şekilde düzenlemeler yapılacak. Römorkla birlikte 1-1.5 ay içerisinde komple bitmiş olur" diye konuştu. - KONYA