Konya'da Yaz Sıcaklarının Tercihi: Soğuk Baklava

Konya'da tatlı ustaları tarafından yaz mevsimine özgü hazırlanan soğuk baklava, sıcak havada soğuk baklava lezzeti isteyenlerin tercihi oluyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, tatlı ustaları tarafından ince ince açılan hamurun içerisine fıstık, ceviz ve sütün karışımı ile hazırlanan soğuk baklava, tereyağı sürülen tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda dinlendirilen soğuk baklava, üzerine serpilen kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor.

"Soğuk baklava genelde yaz günlerinde tüketiliyor"

Soğuk baklavanın Konya'da son 5-6 yıldan beri popüler bir ürün haline geldiğine dikkat çeken tatlı ustası İbrahim Taşdemir, "Daha öncesinde zaten böyle bir şey yoktu. Doğuda yapılmaya başlandı, daha sonra Batı bölgelere de yayıldı. Soğuk baklava yaz günlerinde genelde tüketiliyor. Kışın dolaptan çıktığı için pek tüketilmiyor. İçerisinde aynı baklava gibi yapıyoruz, katmanlı olarak baklavadan biraz ince olduğu için böyle içerisinde daha az hamur, sütün yoğunluğu daha fazla hissedebilmek ve onun hissiyatını alabilmek için bu şekilde işleniyor. Sütü mümkün olabildiğince kaliteli bir sütten ve kaliteli kremadan yapılmalı. Hazırlanış aşamasının ardından önce fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra sütünü veriyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat dinlendiriyoruz. Sonrasında yaz günlerinin sütlü tatlısı servise hazır hale geliyor. Baklava yazın ağır geliyor diyen vatandaşlar için soğuk baklava daha ideal oluyor. Hem bir serinlik, ferahlık veriyor dolaptan çıktığı için hem de tüketilmesi yazın daha hoş olduğu için müşteri de daha çok tercih ediyor soğuk baklavayı" dedi.

"Bilmediğiniz bir yerden almış olduğunuz soğuk baklava, gıda zehirlenmesine yol açabilir"

Soğuk baklavayı tüketim aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında süt geldiğine dikkat çeken tatlı ustası Taşdemir, "Soğuk baklavanın içerisinde süt olduğu için bozulma olasılığı daha yüksek ve alırken dikkat edilmesi ve günlük üretim olması lazım. Çünkü gıda zehirlenmeleri sütle başlar, sütle biter. En çok dikkat edilmesi gereken aldığınız markanın, firmanın günlük üretim yapmış olduğuna dikkat etmeniz lazım. İyi malzemeden iyi bir ürün çıkıyor. Kullanılan malzemenin tam olması gerekir. Ortalamanın altına düşünce de yenilecek özelliğinden çıkıyor. Kaliteli bir ürün almak istiyorsanız, gerçekten özellikle soğuk baklava için söylüyorum, kaliteli bir yerden alınmalı. Çünkü bilmediğiniz bir yerden almış olduğunuz soğuk baklava, maalesef gıda zehirlenmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Kara fırında ne pişerse ayrı bir lezzet alıyor"

Soğuk baklavanın hazırlanma aşamalarını sıralayan Taşdemir, "Aynı baklava yapar gibi ilk katman altına sağlam düzgün bir hamurumuzu atıyoruz. Sonra döşeme hamurlarımızı kat kat atıyoruz. Yarısına geldiğimizde Hindistan cevizi atıyoruz veya fıstığını atıyoruz. Daha sonra üst katmanı döşüyoruz. En son da üzerine 3 ila 5 parça sağlam yüzlük dediğimiz yüzlüğü çekiyoruz. Sonra kesip, dinlendirip bir 10 dakika fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra da önceden hazırlamış olduğumuz sütü biraz dinlendirip veriyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat dolapta tutuyoruz sonra servise hazır. Baklavalarımızı kara fırında pişiriyoruz. Kara fırının kendine has bir dokusu var. Kara fırına neyi atarsak, odun ateşinde olduğu için ayrı bir doku kazandırıyor ürüne. Kara fırında ne pişerse ayrı bir lezzet alıyor, ayrı bir tat alıyorsunuz. Yani pişirmesini de seviyorum, yemesini de seviyorum" diye konuştu. - KONYA