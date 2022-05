Konaklı Kadınların El Emeği Ürünlerinin Yer Aldığı Sergi Açıldı - Haberler

Konaklı kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği Konak Belediyesi Semt Merkezleri Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin defile ve gösterileriyle açıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kadınlar bu ülkenin merkezi, her şeyi. O nedenle sizlere ne yapsak azdır" dedi. Şiddete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu pankartın açıldığı etkinlikte; kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde açılan kurslara katılarak eğitim alan Konaklı kadınların bir yıl boyunca ürettiği el emeği ürünlerinin yer aldığı Konak Belediyesi Semt Merkezleri Yıl Sonu Sergisi açıldı. Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi'nde yapılan serginin açılışına, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Konak Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk'ün yanı sıra Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Etkinlik, Konak Belediyesi'nin İsmetpaşa Semt Merkezi'ndeki oyun odasında eğitim alan çocukların geri dönüşüm defilesiyle başladı. Podyumda büyük bir heyecanla yürüyen küçük çocuklar öğretmenleriyle birlikte yaptıkları geri dönüşüm ürünleriyle büyük alkış aldı.

CAN YAKAN PANKART

İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin defilesiyle devam eden etkinlikte, daha sonra Saadet Mirci Semt Merkezi kursiyerlerinin geri dönüşüm ve kırkyama defilesi sunuldu. Etkinlikte Zeytinlik Semt Merkezi anne-kız kombinleri, İsmetpaşa Semt Merkezi ise saç tasarım ve makyaj defilesiyle yer aldı. Beş defile de büyük beğeni toplarken, Konak Belediyesi Ritim Atölyesi'nin kulakların pasını silen gösterisi ilgiyle izlendi.

Kursiyerler etkinlikte, şiddete kurban giden kadınların isimlerinin yazıldığı bir pankart da açtı. Pankartı taşıyan kadınlardan, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sesleri yükseldi. Pankartın uzunluğu ve üzerinde yazan isimlerin çokluğu ise büyük bir üzüntüyle karşılandı.

ÖZTÜRK: BELEDİYEMİZ HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLIYOR

Etkinlikte ilk sözü Konak Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk aldı. Türkiye'deki ilk halk eğitim merkezinin Konak'ta, 1953 yılında kurulduğuna dikkat çeken Öztürk, bu eğitim döneminde 400 farklı alanda, 1563 kurs açtıklarını, bu kurslardan çoğu kadın 19 binin üzerinde insanın yararlandığını kaydetti.

Konak Belediyesi semt merkezlerinin güvenliği olan, hijyen şartları sağlanan yerler olduğunun altını çizen Öztürk "Belediyemiz semt merkezlerimizde her türlü imkanı sağlıyor. Bu merkezlerde anne kursiyerlerimiz kurslarına devam ederken, 3-6 yaş grubu çocuklarımız da belediyemizin imkanlarıyla düzenlemiş olduğumuz oyun odalarında eğitim öğretim faaliyetlerine katılıyor. Bugün buradaki gösterilerde ve sergimizde emeği geçen öğretmenlerime, kursiyerlerimize ve katılan herkese teşekkür ediyoruz. En önemli teşekkürümüz de şahsım ve kurumum adına başta Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur olmak üzere belediyemizin tüm çalışanlarına. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Bu imkanları bize bir sürü güçlüğe rağmen sundular" dedi.

Öztürk konuşmasında, görev süresi dolduğu için bir ay sonra Konak Halk Eğitim Müdürlüğü'nden ayrılacağını da açıkladı.

BATUR: SİZLER İÇİN HAZIR BİR BAŞKAN VE EKİBİ VAR

Konuşmasına Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'yı rahmetle anarak başlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise "Şehitler unutulmaz, kalbimizde yaşamaya devam edecekler" dedi. Yasin Öztürk'ün görevden ayrılacağını etkinlikte öğrendiğini söyleyen Batur, "Müdürümüz bir ay sonra ayrılacakmış, çok üzüldüm. İyi çalışan, halkın peşinde, vatandaşlara hizmet eden, eğitimcilerimizi bize sağlayan çok değerli Halk Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü o hak ediyor, biz gerekeni yapıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin, Konak Belediyesi semt merkezlerinin ne kadar aktif olduğunu gösterdiğine işaret eden Batur, "İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizdeki gençlerimizin ne kadar güzel işler yaptığını gördük; mükemmeldiler. Bugünden şu anlam çıkıyor: 7'den 70'e kadar tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği ortamları sağlıyoruz. Bu belediyeciliğin en güzel, sosyal tarafı. Bu sosyal tarafın en güzel yanı da kadınlara hizmet. Kadınlar bu ülkenin merkezi, her şeyi. O nedenle sizlere ne yapsak azdır. Sizlerin bize getirdiği her türlü projeyi hayata geçirmeye hazır bir belediye başkanı ve çalışma ekibi var. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de yeni çalışmalarımız devreye girecek" dedi

HER MAHALLEYE BİR SEMT MERKEZİ

Her mahallede bir semt merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, Toros'ta lise öğrencilerine yönelik bir kurs merkezi açmaya hazırlandıklarını da belirten Batur, şöyle konuştu:

"Bugün yaptığınız çalışmaları gördük; hepsi birbirinden mükemmel. Ritim Atölyesi ayrı bir alkışı hak ediyor. Tüm hocalarımızı tebrik ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün çok renkli, hepimizin gururla izlediği bir gün oluyor. Demek ki, emek verilince ne kadar güzel şeyler oluyor. Bir arada, dayanışma içinde oluyorsunuz. Semt merkezlerimizin en güzel özelliği de bu. Zaten şu ara en önemli şey bu: hepimizin bir arada, birlik, bütünlük ve dayanışma içinde olması. Bunu sağlayan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah ağız tadımızı, bu güzellikleri bozmasın. Bir daha pandemi filan gelmesin. Daha da yoğunlaşarak bu güzel işleri yapmaya devam edeceğiz."

Kadınların açtığı pankarta da dikkat çeken Batur, sözlerine şöyle son verdi:

"Maalesef ve maalesef bu tablo önümüzde. Kadın cinayetleri nasıl duracak, önüne nasıl geçilecek bilmiyoruz. Sadece ve sadece uluslararası kurallar ve haklar kadınların hakkını daha iyi koruyacaktır; buna tüm kalbimle inanıyorum. İstanbul Sözleşmesi gerçekten yaşatır diyorum."

ARSLAN: İŞTE KADININ GÜCÜ

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da konuşmasına kursiyerleri takdir ederek başladı. Defilelerden övgüyle bahseden Arslan, "İşte kadının gücü, işte kadın dayanışması bu. Ben bu olanakları sağlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Yasin Öztürk'e, Belediye Başkanımız Abdül Batur'a çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız ürettikçe, hayatın her alanında var oldukça ülkemiz daha güçlü olur; çünkü cumhuriyet bilhassa kadın devrimidir. Kadınlar için vardır. Kadın toplumda yüksek sesle kahkaha atmaz, kadının en büyük kariyeri anneliktir diyenler var ya, onlar buradaki kadınları görmemiş. Sizden de bir tek ricamız var, size böyle davranan siyasileri sandığa gömün" dedi.

Kursiyerlerin açtığı pankarta dikkat çeken Arslan, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranlara inat diyoruz ki; bir sene kaldı, halkın iktidarında tekrar İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız ve kadınlarımızla yan yana, omuz omuza, her zaman dayanışma içinde olacağız. Gücünüzün farkında olun. Yan yana durun, dayanışın, talep edin ve siyasiler sizin her istediğinizi yapmak zorunda olsun. Bizler her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınlarımızın yanındayız, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz."

50.SERTİFİKASINI ALDI

Konuşmaların ardından semt merkezlerinde yıl boyunca emek verip, alın teri dökerek birbirinden güzel çalışmalara imza atan Konaklı kadınların yıl sonu sergisi açıldı. Kadınların çalışmalardan oluşan el emeği ürünler büyük beğeni topladı. Etkinlikte Kursiyer Yurdagül Türk'e de belediyenin kurslarından aldığı 50. sertifika, Başkan Abdül Batur tarafından etkinlikte takdim edildi. Kursiyerler Başkan Batur, Ednan Arslan ve Yasin Öztürk'e el emeği ürünlerini de hediye etti.