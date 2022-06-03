Konak'ta Toplu Sözleşme İmzaları Atıldı. Başkan Batur: "Önceliğimiz Her Zaman Emekten Yana" - Haberler

Konak Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi, bu yıl da masada sonuçlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ülkedeki ekonomik krizin en fazla belediyeleri vurduğunu belirterek, "Önceliğimizi her zaman emekten yana kullandık. Emekçilerimizin alın terinin karşılığını vermek bizim için çok önemli" dedi.

Konak Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube arasında 1 Mart 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Konak Belediye Başkanlığı makamında yapılan imza törenine, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Belediye-İş Sendikası Şube başkanları, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki ile sendika temsilcileri katıldı.

"HEPSİNİ MASADA BİTİRDİK, BAŞKA YÖNTEM ARAYIŞ İÇİNE GİRMEDİK"

Belediye-İş Sendikası ile 12'nci sözleşmesini imzalayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 10 defa Narlıdere'de, Konak'ta da ikinci toplu iş sözleşmesinin imzaladığını belirterek, hepsini masa başındayken bitirdiklerini söyledi. Bu süreçte hiç başka bir yöntem, başka bir arayış içine girmediklerini vurgulayan Batur, sözleşmenin hem emekçilere hem de belediyeye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Ülkedeki ekonomik krizin en fazla belediyeleri vurduğunu ifade eden Başkan Batur, yaşanan sıkıntılı sürece rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ancak temel bir prensiplerinin olduğunun da altını çizen Batur, daima işçinin maaşını günü gününe yatırdıklarını, bunun kendileri için bir öncelik olduğunu söyledi. Batur, şöyle konuştu:

"EKONOMİK KRİZ EN FAZLA BELEDİYELERİ VURDU"

"Ülkedeki ekonomik kriz en fazla hangi kurumları vurdu derseniz, belediyeleri vurdu. Hem hizmet üretme noktasındayız hem günlük cari masraflarımızın yüzde yüzü geçen harcamalar yapıyoruz. Beni Narlıdere'den tanıyorsunuz, bizde emekçinin hak edişi ödenir önce, daha sonra diğer hak edişleri öderdik. Burada da aynı şekilde birlik, beraberlik ve dayanışma bu tür noktalarda belli oluyor. Yani şu an bizim için çok önemli. Ben öncelikle Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan kardeşime, yine onunla birlikte temsilci olarak çalışan arkadaşlarıma ve toplu sözleşmenin bu noktaya gelmesinde emekleri olan SODEMSEN Genel Sekreterimiz Cahit Korkmaz'a, hepinize teşekkür ederim. Çünkü karşılıklı anlayış ile sözleşmemiz bu noktaya geldi. Gerçekten de belki daha fazlasını da verebilirdik ama daha önce de söylediğim gibi ülkenin içinde bulunduğu durum, belediyelerin içinde bulunduğu durum ama en önemlisi de günü gününe maaşları ödemek, bunu sağladığımız için huzur içinde uyuyoruz. Ağız tadımızın bozulmaması dileğiyle emekçi kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hem belediyemiz hem çalışanlarımız için."

"BELEDİYENİN İMKANLARI DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da toplu sözleşmenin masada sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Batur'a bugüne kadar "emek en yüce değer" anlayışı ile hareket ettiği için teşekkür etti. Doğan, "Biz her zaman şu mantıkla oturduk masaya. Belediye varsa biz varız, belediyenin imkanları doğrultusunda sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Sayın Başkanım ben geldiğiniz günden beri işçinin şu alacağı var, bu alacağı var demedim. Kendisi zaten yıllardır Narlıdere'den kalan bir alışkanlığı var. Toplu sözleşmelerde 'emek en yüce değer' diye oturur masaya. Tabi gönül ister Başkanım, Türkiye'nin hayat şartları ortada. Nasıl bize, evlerimize ateş düştüyse doğal gazımıza, elektriğimize, suyumuza yüzde 150 zamla bu hayatı sürdürüyoruz ama tabi siz de belediye olarak aldığınız mazot giderleri yüzde 150 bütün belediyelerde arttı. Gönül isterdi bu sözleşmeyi daha güzel imkanlarla yapalım ama bu sözleşmemiz de çok güzel" dedi.

Türkiye genelinde 171 belediye, 77 şirket olmak üzere 248 işveren üyesi olan SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz da toplu sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, özverili bir tavır sergileyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve sendika temsilcilerini kutladı.

Korkmaz, "Elimizden geldiğince toplu iş sözleşmelerinde ortak bir nokta yakalayarak yeri geldiğinde belediye başkanlarımızın toplu sözleşmelerle ilgili düşüncelerini işçiye yaklaştırarak, yeri geldiğinde işçimizin toplu sözleşmeler ilgili düşüncelerini işverenimizin bütçesine yaklaştırarak ortak bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Konak Belediyesi'nde de benzer bir durum yaşadık. Toplu iş sözleşmesinde çözüm odaklı gayret ve çabaları için öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur'u, yine bu toplu sözleşmenin sonuçlanmasında gerçekten özverili davranan Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan'ı kutluyorum. Çok önemli çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte gerçekleri masaya yatıralım. Öncelik tabi yapılan toplu iş sözleşmesinin sürdürülebilirliğidir" diye konuştu.

ANKA / Yerel