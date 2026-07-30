Haberler

Arjantin’de araçlar kara gömüldü: 100’den fazla turist mahsur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin’in And Dağlarında seyir noktasına giden yolda araçlar kar fırtınasına yakalandı, 100’den fazla turist mahsur kaldı.

Arjantin'in And Dağlarında seyir noktasına giden yolda araçlar kar fırtınasına yakalandı, 100'den fazla turist mahsur kaldı.

Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan And Dağları'nda kar fırtınasi etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. 4 bin 555 metre yükseklikteki Balcon del Pissis seyir noktasına giden 100'den fazla turistin bulunduğu araçlar kara gömüldü. Acil durum ekipleri, jandarma ve karayolları idaresi personeliyle birlikte kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, yolu açmak ve mahsur kalan araçların inişini sağlamak için iş makineleri kullanırken, yoğun kar yağışı görüş mesafesini düşürdü. Bazı araçların da kara gömülmesiyle tahliye çalışmaları zorlaştı. Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ederken, turistlerin araçlarında güvende olduğunu, yolun yeniden açılmasının ardından kademeli olarak güvenli bölgelere götürülmelerinin hedeflendiğini belirtti. Turistler saatler süren çalışmaların ardından kurtarılırken, can kaybı yaşanmadı. 2 kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hava şartları düzelene kadar dağlara seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Transfer yapamayan Galatasaray'a bir korkutan haber de Osimhen'den
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hava almaya çıktığı evinin balkonu sonu oldu
Biri eski başbakan diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Fena yakalandılar

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Önder Sav'dan
Hayalindeki otomobil için yılların birikimini gözden çıkardı

Önce bunu paylaştı! Dakikalar sonra en büyük hayaline kavuştu
'Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket

Devre arasındaki kararıyla ortalık yangın yerine döndü