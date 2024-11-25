Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı Sırasında Türk Kızılay'dan Tır ve Kamyon Şoförlerine Çay İkramı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ve kamyon şoförlerine Türk Kızılay tarafından sıcak çay ikram edildi. Kızılay, Akyarma Geçidi'nde bekleyen sürücülere çay ve çeşitli ikramlar sunarak destek oldu.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ve kamyon şoförlerine Türk Kızılay sıcak çay ikram etti.
Türk Kızılay Kızılcahamam Şubesi, kar yağışının etkili olması ile birlikte Akyarma Geçidi'nde yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. - ANKARA