Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış

 CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

At donduran soğuk

Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı Sırasında Türk Kızılay'dan Tır ve Kamyon Şoförlerine Çay İkramı

Kızılcahamam'da Yoğun Kar Yağışı Sırasında Türk Kızılay'dan Tır ve Kamyon Şoförlerine Çay İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ve kamyon şoförlerine Türk Kızılay tarafından sıcak çay ikram edildi. Kızılay, Akyarma Geçidi'nde bekleyen sürücülere çay ve çeşitli ikramlar sunarak destek oldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ve kamyon şoförlerine Türk Kızılay sıcak çay ikram etti.

Türk Kızılay Kızılcahamam Şubesi, kar yağışının etkili olması ile birlikte Akyarma Geçidi'nde yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
img

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak? En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.