Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Seçim Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bugün CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Millet İttifakı'nın İl Başkanlarıyla birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın katılımıyla düzenlenen Seçim Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Başkan Ekicioğlu, Millet İttifakı il ve ilçe örgütleri, Boztepe, Akpınar ve Hacıbektaş Belediye Başkanlarının da bulundukları toplantıda, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde herkesin sandıklara giderek oy kullanması ve sandıklara sahip çıkılması yönündeki çağrısını yineledi.

Başkan Selahattin Ekicioğlu, SKM Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Osmanlı imparatorluğu döneminde en güçlü otoriterlerinden Bizanslılar, Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl parçalarız diye Bizans oyunlarına başlamışlardı. O dönem teknoloji böyle değildi ama imparatorluğu içerden parçalayarak ülkeyi bu hale getirmişlerdi ve sonra da bir mavi gözlü dev çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.

Geldiğimiz noktada, baktığımızda teknolojiyle birlikte o Bizans oyunlarına benzeyen montaj videobantlarla Türkiye'nin kaderini belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin devletinde yöneten adam olabilir "Bu montaj da olabilir ben onu bilmem bana getiren oya bakarım" diyor. Hangi yüzle çocuklarınızın torunlarınızın yüzüne bakacaksınız. Türkiye'de siyaset bu kadar mı ucuzladı, bu kadar mı ayağa düştü insan çocuklarından utanır, torunlarından utanır. Maalesef böyle bir seçmen kitlesi de var çünkü kendi yandaş kanallarında ne izliyorlarsa sokakta çalışırken bize aynısını, A Haber'de izlediğinin aynısını bize anlatıyorlar.

Üzülüyorum Türkiye'yi karpuz gibi ikiye böldüler. Oysa 6 parti bir aradayız, sosyal demokrat sol konjonktürde dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi var, diğer 5 parti sağ kesimden, ülkücü kesimden, muhafazakar kesimden geliyor. Demek ki bir araya gelme imkanımız var, neden bizi bir arada tutmak istemiyorlar karpuz gibi ikiye bölüp ayırmak, Türkiye'yi yoksullaştırmak, parçalamak ve emperyalist ülkelere pazarlamak istiyorlar; biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. 6 partinin bir araya gelmesi bu konuda çok önemli niçin demek ki biz sağ kesimdeki vatan sevgisi olan partilerle ve sosyal demokrat bir vatan sevgisi olan bir partinin bir araya gelip bu ülkeyi uçurumun kenarından çıkarmak gibi bir olanağının olduğunu gösteriyoruz. Bunun için hep birlikte bu ülkede mücadele edeceğiz. Pazar günü önümüzde bir seçim var, bu Türkiye'nin kader seçimi ve belki bundan sonra seçim de olmayacak. Sandığı koyacaklar kaldıracaklar yüzde doksan aldık diyecekler hayırlı olsun deyip gidecekler. Atı alana Üsküdar'ı geçirtmeyeceğiz, hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz çünkü bu seçimi almazsak bu geleceğimiz açısından özellikle kadınlarımız açısından; 'sahiplendireceğiz' diyen bir zihniyet karşı Cumhur İttifakı'nın içinde HÜDAPAR gibi bir partiyi kendi içlerine alıp böyle bir zihniyetin kusura bakmayın bunun bedelini canımızla kanımızla ödeyerek bu mücadeleyi hep birlikte yapacağımıza inanıyorum.

Sizlere teşekkür ediyorum hep birlikte sandığa sahip çıkacağız, özellikle bugün burada bulunan sivil toplum örgütlerine Eğitim-Sen'e, Eğitim-İş'e, Sağlık-Sen'e teşekkür ediyoruz, çünkü 'bu tek taş duvar olmaz' diye bir atasözü vardır hep birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü duvara taş koyduğunuz zaman yanına bir taş lazım, bir harç lazım. Bunun için toplumun bütün bileşenleri, Millet İttifakının bileşenleri demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyete inanmış sivil toplum örgütlerine, ÇYDD'yle, ADD'yle, hep birlikte bu ülkeye sahip çıkacağız; bedeli ne olursa olsun bizim ölümüzün üzerinden atlamadan bu ülkeyi yok edemeyecekler."

Daha sonra 26 Mayıs'a kadar açık kalacak olan Aile Yaşam Merkezi'ndeki Karma Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımızın güzel ve yaratıcı uygulamaları örnek ve 17 bin kursiyer ile Belediyemizin yerel unsurlara verdiği önemi gösteriyor. Bir yerel yöneticinin nelere dokunduğunu göstermesi açısından bu durum çok önemli. Huzurlu ve mutlu bir şehir için Belediye Başkanımızın halkın gönlüne girdiğini biliyoruz. Bu gönüllerin de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kendini hissettirdiği bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Kırşehir'den ayrılmasının ardından da Cacabey Meydanı'ndaki Millet İttifakı standı ziyaret edildi.