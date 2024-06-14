Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak ile birlikte dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların tentelerinde korundu. Cadde ve sokaklar ise beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşandı. Dolu yağışı nedeniyle otomobiller, camlar ve çatılar hasar gördü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları endişelendirirken, araçlar ve tarım alanları ciddi zarar görürdü.

Dolu yağışından bazı evlerin çatıları ve camlarında da hasar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede dolu yağışı riskine karşı vatandaşları uyararak, önlem almaları gerektiğini belirtti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağışın ardından Kırklareli genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bu tür doğa olaylarının nadiren yaşandığı bölgede, vatandaşlar yaşanan dolu yağışını hayretle karşıladı ve sosyal medyada dolu tanelerinin fotoğraflarını paylaştı.

İşte kentten gelen dolu yağışı manzaraları: