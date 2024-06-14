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Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

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Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde yağan dolu, otomobillere, binaların camlarına ve çatılara zarar verdi. Meteoroloji'nin uyardığı kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok araçta meydana gelen hasar, kameralara da yansıdı.

Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak ile birlikte dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların tentelerinde korundu. Cadde ve sokaklar ise beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşandı. Dolu yağışı nedeniyle otomobiller, camlar ve çatılar hasar gördü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları endişelendirirken, araçlar ve tarım alanları ciddi zarar görürdü.

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Dolu yağışından bazı evlerin çatıları ve camlarında da hasar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede dolu yağışı riskine karşı vatandaşları uyararak, önlem almaları gerektiğini belirtti.

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağışın ardından Kırklareli genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bu tür doğa olaylarının nadiren yaşandığı bölgede, vatandaşlar yaşanan dolu yağışını hayretle karşıladı ve sosyal medyada dolu tanelerinin fotoğraflarını paylaştı.

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

İşte kentten gelen dolu yağışı manzaraları:

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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