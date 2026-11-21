Beykoz'da bıçakla yolcuları tehdit eden İETT otobüsü şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde bıçakla yolcuları tehdit eden şüpheli, otobüsün Kavacık durağında durdurulmasıyla gözaltına alındı. Kıyafetine gizlediği bıçak ele geçirilen ve 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde bıçakla yolcuları tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsünde bıçaklı tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Otobüsü Kavacık durağında durduran polis ekipleri, şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak da ele geçirildi.
Yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.