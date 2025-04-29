Kilis AFAD, Deprem Anında Doğru Davranış Öneriyor

Kilis İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ahmet Ongun, deprem anında panik yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların 'çök, kapan, tutun' tekniğini uygulayıp önceden belirlenen güvenli alanlara yönelmesi gerektiğini söyledi.

Deprem anında doğru ve soğukkanlı hareket etmenin hayat kurtardığını vurgulayan Kilis AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, vatandaşların afet anına hazırlıklı olması için verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Deprem sırasında doğru pozisyon almanın önemine değinen Ongun, "Önceden öğrendiğimiz afet farkındalık eğitimlerinde anlattığımız gibi, 'çök, kapan, tutun' pozisyonunu uygulayarak bulunduğumuz yerde korunmalıyız. Kesinlikle kaçmaya çalışmamalı, camlardan uzak durmalıyız. Deprem sona erdikten sonra da daha önceden belirlediğimiz güvenli alana geçerek orada beklemeliyiz " ifadelerini kullandı.

"Kilis halkı 6 Şubat'tan sonra deprem Bilincini kazandı"

6 Şubat depremlerinin ardından Kilis halkının deprem bilinci konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini belirten Ongun, "Yıl boyunca düzenli olarak afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerde vatandaşlarımıza deprem anında panik yapmamaları gerektiğini, doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sayede vatandaşlarımızın deprem sırasında soğukkanlı kalmalarını ve doğru hareket etmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ongun, "Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan tatbikatlar ve eğitimlerle Kilis halkı bu konuda oldukça bilinçlendi" dedi.

"Basit önlemler hayat kurtarabilir"

Devlet olarak gerekli tüm düzenlemeleri ve bilinçlendirme çalışmalarını yaptıklarını vurgulayan Ongun, vatandaşların da kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Ongun, "Evdeki eşyaların sabitlenmesi, üzerimize düşebilecek nesnelerin güvenli hale getirilmesi çok önemli. Deprem çantası hazırlanmalı. Nerede korunma pozisyonu alınacağı bilinmeli. Aileler kendi içlerinde bir deprem planı yapmalı ve dışarıda toplanacakları alanları önceden öğrenmelidir. Ayrıca, bir ev satın alırken binanın deprem güvenliğini sorgulamak da her bireyin sorumluluğudur" diye konuştu. İstanbul'da meydana gelen son deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini belirten Ongun "Afetsiz günler diliyorum" diye konuştu. - KİLİS