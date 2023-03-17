Kıbrıs Türkü Hollywood yıldızın Tamer Hassan'dan depremzedelere destek

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu deprem felaketinde 48 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Game Of Thrones başta olmak üzere 60'ın üzerinde Hollywood filminde rol alan Kıbrıs Türkü asıllı ünlü İngiliz oyuncu Tamer Hassan da depremzedeler için Türkiye'ye geldi.

"BÖLGEDE HER ŞEY ÇOK KÖTÜYDÜ, YAPABİLDİĞİMİZ YARDIMLARI YAPTIK"

Deprem bölgelerini ziyaretlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelerek afetzedelere yardımlarını sürdüren Tamer Hassan, bölgede yaşadıklarını anlattı. Depremin ardından bir yakınıyla hızla bölgeye intikal ettiklerini anlatan Hassan, "Bölgede her şey çok kötüydü. Yapabildiğimiz yardımları yaptık. İngiliz SKY televizyonuna bağlanarak durumu İngiltere'deki yardımseverlere duyurduk. Oradan da destekler gelmeye başladı. Ben de hala elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 hafta bölgede kaldım, ancak daha çok yardım gerekiyor" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Hassan ayrıca, "Yardım edin, depremin yaralarını hep birlikte saralım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Deprem bölgesinden Kuşadası'na gelerek Davutlar Mahallesi'ndeki Gençlik Kampına yerleştirilen afetzedeleri de ziyaret eden Tamer Hassan, ihtiyaç listesini alıp kampın tüm ihtiyaçlarını karşıladı ve yetkililere teslim etti.