Kemalpaşa'da Kiraz Alım Merkezleri Denetleniyor - Haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kiraz sezonunun başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri mesailerini yoğunlaştırdı.

Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ölçü ayar memurları, ilçede esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin denetimlerini rutin olarak gerçekleştirirken, kentin önemli geçim kaynaklarından kiraz sezonunun başlamasıyla birlikte kiraz alım merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerini en uygun şartlarda ve güven içinde satmalarını amaçladıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Vatandaşlarımız bütün yıl boyunca emek veriyorlar, çiftçimizin kiraz sezonunu en uygun şartlarda geçirebilmeleri için çabalıyoruz" dedi.

Kiraz sezonunun başlamasıyla birlikte hemen hemen her gün kiraz alım merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Başkan Karakayalı, "Kiraz ilçemizin gözbebeği bir ürün ancak bir o kadar hassas, bakımı zor ve zahmetli. Çiftçilerimiz bir yıl boyunca büyük emekler vererek kiraz alım sezonunu bekliyorlar ancak gerek ekonomik kriz, gerek fiyatların yetersizliği onları olumsuz yönde etkiliyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak müdahil olabildiğimiz her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kiraz alım yerlerini düzenli ziyaret ederek sorunları yerinde gözlemliyoruz" diye konuştu.

"YENİ KİRAZ ALIM MERKEZLERİ UYGUN ORTAM SAĞLIYOR"

Yapılan çalışmalara da değinen Başkan Karakayalı, "Göreve geldikten sonra Ören ve Armutlu'ya inşa ettiğimiz kiraz alım merkezleri ile vatandaşlarımızın uygun bir ortamda alış veriş gerçekleştirmelerini sağladık. İlçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz dev su tankları yine çiftçimizin çalışmalarına destek oluyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ise kiraz sezonunda yoğun mesai harcayarak ölçü aleti ve tartı denetimleri gerçekleştiriyor. Umarım sezonun kalan kısmında çiftçilerimizin yüzü güler, emekleri karşılığını bulur" dedi.