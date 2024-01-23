İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Ocak Salı İzmir su kesintisi saatleri!
23 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|DALYAN
|23.01.2024 saat 15:30ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4004 SOKAKLAR VE ÇEVRELERİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|GAZİEMİR
|ZAFER
|23.01.2024 saat 15:15ile 18:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|800 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLUĞU OLUŞMUŞTUR
|KINIK
|OSMANİYE
|23.01.2024 saat 14:55ile 16:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OSMANİYE MAHALLESİ UZUN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTRI.
|KİRAZ
|YENİ
|23.01.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|UMURBEY, EGE
|23.01.2024 saat 17:15ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1517 SOKAK İÇİ ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE
|MENEMEN
|YILDIRIM, FATİH
|23.01.2024 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|MENEMEN
|KASIMPAŞA, ESATPAŞA, MERMERLİ, FATİH, CAMİİKEBİR, ZAFER, TÜLBENTLİ, AHIHIDIR, SEYDİNNASRULLAH, KAZIMPAŞA, ATATÜRK, UĞUR MUMCU
|23.01.2024 saat 16:30ile 21:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|( EKİP ÇALIŞMASI )
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|23.01.2024 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇOBANLAR, GÖLCÜK, OVACIK, TEKKE, MURSALLI, GÜNLÜCE, ÇAĞLAYAN, SUBATAN, DOLAYLAR MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BADEMLİ
|23.01.2024 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|EMİRLİ
|23.01.2024 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.