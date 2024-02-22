İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri!
22 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|EVKA 3, ERZENE MAH
|22.02.2024 saat 18:05ile 19:05 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|BORNOVA İLÇESİ EVKA 3 MAHALLESİ 117/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN VANA ARIZASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN EVKA 3 MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLECEKTİR
|BUCA
|LALELİ
|22.02.2024 saat 17:50ile 18:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|421 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|GAZİEMİR
|FATİH
|22.02.2024 saat 16:50ile 18:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1199 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|MENDERES
|ÇİLE
|22.02.2024 saat 17:40ile 19:50 arasındayaklaşık 2 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ÇİLE MAHALLESİ SU KESİNTİŞİ UYGULANMAKTATIR
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
|22.02.2024 saat 15:45ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . EMİRALEM
|ÖDEMİŞ
|YENİCEKÖY, GERELİ, KARAKOVA, SEYREKLİ, BOZCAYAKA, BALABANLI, KAZANLI, KONAKLI, ERTUĞRUL, OVAKENT, YOLÜSTÜ
|22.02.2024 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİCEKÖY, GERELİ, KARAKOVA, SEYREKLİ, YOLÜSTÜ, BALABANLI, BOZCAYAKA, KAZANLI, KONAKLI, ERTUĞRUL VE OVAKENT MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|TURGUT
|22.02.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Turgut pompadaki arıza sebebiyle sular 3 saat kesittiye ugramıştır
|URLA
|ZEYTİNALANI
|22.02.2024 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MUAMMER AKSOY CADDESİ ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR