İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Ocak Cuma İzmir su kesintisi saatleri!
19 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|19.01.2024 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (14. 00-16:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇİĞLİ
|BALATÇIK
|19.01.2024 saat 17:50ile 19:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ASKERİ HAVAALANI CADDESİ NO:4 ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. HAVAALANI CADDESİ X 8909 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|SOĞUKPINAR
|19.01.2024 saat 13:20ile 15:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SOĞUKPINAR MAHALLESİ 332 SOKAKTA DOĞALGAZ ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|KONAK
|ÇINARTEPE
|19.01.2024 saat 18:05ile 20:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2622 SOKAK NO. 2 İÇİN
|ÖDEMİŞ
|ÇOBANLAR, GERÇEKLİ, GERELİ, KIŞLA, ÜÇKONAK
|19.01.2024 saat 09:00ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇOBANLAR, GERÇEKLİ, GERELİ, KIŞLA VE ÜÇKONAK MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SELÇUK
|ŞİRİNCE
|19.01.2024 saat 17:10ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA HAT BAĞLAMASI
|URLA
|YENİ
|19.01.2024 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması