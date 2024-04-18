İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
18 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 22.04.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 6 gün 13 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|18.04.2024 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4420 SOKAK VE ÇEVRESİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|KEMAL ATATÜRK
|18.04.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GERENKÖY ATATÜRK CAD. ETKİLENİR.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU
|18.04.2024 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HAT BAĞLANTI SEBEBİYLE
|KİRAZ
|SARISU
|17.04.2024 saat 19:25ile 18.04.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 4 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ SARISU MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|GAZİ MUSTAFA KEMAL, 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ
|18.04.2024 saat 17:45ile 19:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . SEYREK
|ÖDEMİŞ
|GERÇEKLİ, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ, ÇAYLI
|18.04.2024 saat 10:00ile 18:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERÇEKLİ, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ VE ÇAYLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|KONAKLI, OVAKENT
|18.04.2024 saat 10:00ile 17:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONAKLI VE OVAKNET MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|TORBALI
|FEVZİ ÇAKMAK
|18.04.2024 saat 17:10ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|ZEYTİNALANI, M.FEVZİ ÇAKMAK, ÇAMLIÇAY, KALABAK
|18.04.2024 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası