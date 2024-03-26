İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
26 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|26.03.2024 saat 12:30ile 16:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4522 SOKAKTA YASANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR (ATADAG SİTESİ )
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|25.03.2024 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BADEMLİ MAHALLESİ 1 SOKAK TA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI BADEMLİ MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|GENERAL ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKUŞU, BOZYAKA, CENNETOĞLU, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE
|26.03.2024 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5647 SOKAK NO:2 ÖNÜ ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK
|26.03.2024 saat 15:00ile 19:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|BAĞYURDU GENELİNDE GEDİZ EDAŞ TARAFINDAN ENERJİ KESİNTİSİDEN DOLAYI DEPO SEVİYELERİNDE DÜSÜŞ MEYDANA GELMİŞTİR BU NEDENLE ÜST KODLARDA BASINÇ SORUNU YAŞANABİLİR.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|26.03.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI
|26.03.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYMAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.