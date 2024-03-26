Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

26 MART İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi İzmir Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir? Ramazan Korkmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı Ramazan Korkmaz kimdir? Celal Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan adayı Celal Yılmaz kimdir? Erhan Şahin kimdir? İYİ Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan adayı Erhan Şahin kimdir? Emrullah Çiçek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Emrullah Çiçek kimdir? Hayati Beyazit kimdir? İYİ Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan adayı Hayati Beyazit kimdir? Işık Şimşek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan adayı Işık Şimşek kimdir? Şuayip Ata kimdir? İYİ Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı Şuayip Ata kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim

Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
ABD'de büyük felaket! Dev gemi köprüye çarptı, araçlarıyla suya gömülen en az 7 kişi aranıyor

ABD'de büyük felaket! Dev gemi köprüye çarptı, araçlarıyla suya gömülen en az 7 kişi aranıyor
İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e 'Yeni bir katliama hazır ol' mesajı

İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi

Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
title