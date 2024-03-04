İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
4 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ERTUĞRUL
|03.03.2024 saat 15:15ile 16:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, CUMHURİYET, KOZBEYLİ, YENİKÖY, KEMAL ATATÜRK
|04.03.2024 saat 12:30ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|YENİFOÇA İSALE HATTI ÜZERİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|04.03.2024 saat 15:00ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN MOTOR POMPA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|YELALTI, CAMİATİK
|04.03.2024 saat 16:40ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası