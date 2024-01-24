İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri!
24 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ATATÜRK
|24.01.2024 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENENİYLE ATATÜRK MAHALLESİNDE 1 SAAT (16:00-17:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|DEVRİM, ÖZGÜR, GAZİ
|24.01.2024 saat 14:30ile 17:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3911 SOKAK NO:4 ÖNÜ İÇİN
|KİRAZ
|YENİ
|23.01.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
|24.01.2024 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|MENEMEN
|MERMERLİ, KASIMPAŞA
|24.01.2024 saat 16:50ile 19:50 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MENEMEN BELEDİYESİ, ALT GEÇİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE.
|ÖDEMİŞ
|ÇOBANLAR, BALABANLI, BOZCAYAKA, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, KAZANLI, KONAKLI, OVAKENT, SEYREKLİ, YOLÜSTÜ
|24.01.2024 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇOBANLAR, BALABANLI, BOZCAYAKA, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, KAZANLI, KONAKLI, OVAKENT, SEYREKLİ VE YOLÜSTÜ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|TORBALI
|ÇAPAK, KUŞÇUBURUN
|24.01.2024 saat 15:10ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BOORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR