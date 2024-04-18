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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ürün Kontrolleri Yaptı

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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hububat ve haşhaş ekili araziler ile meyve bahçelerinde ürün hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Buğday, arpa, yulaf ekili arazilerde ürünlerin gelişimi ve fenolojik muayeneleri yapılarak yetiştiricilere bilgilendirme yapıldı. Kiraz ağaçları da incelenerek eksiklikler ve çiçeklenme durumları yerinde görüldü.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hububat ve haşhaş ekili araziler ile meyve bahçelerinde ürün hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince erken ve geç ekimi yapılan buğday, arpa, yulaf ekili arazilerde ürünlerin gelişimi ve fenolojik muayeneleri gerçekleştirerek gelişimlerinde farklılık görülen arazilerin bilgileri alınarak yetiştiricilere yönlendirici bilgilendirme yapıldı. Ayrıca inceleme yapılan bölgelerdeki kiraz ağaçları da incelenerek eksiklikler ve çiçeklenme durumları yerinde görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kiraz Emet Ekonomi Güncel Haberler

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