Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ürün Kontrolleri Yaptı

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hububat ve haşhaş ekili araziler ile meyve bahçelerinde ürün hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince erken ve geç ekimi yapılan buğday, arpa, yulaf ekili arazilerde ürünlerin gelişimi ve fenolojik muayeneleri gerçekleştirerek gelişimlerinde farklılık görülen arazilerin bilgileri alınarak yetiştiricilere yönlendirici bilgilendirme yapıldı. Ayrıca inceleme yapılan bölgelerdeki kiraz ağaçları da incelenerek eksiklikler ve çiçeklenme durumları yerinde görüldü. - KÜTAHYA