İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri!
16 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU MAH, MANSUROĞLU
|16.02.2024 saat 14:55ile 17:55 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ MANSUROĞLU MAHALLESİ 269 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MANSUROĞLU MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
|16.02.2024 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAH , KADRİYE(KÜÇÜKKAYA)MAH VE YALNIZEV MAH BİR BÖLÜMÜNDE 3 SAATLİKSU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK
|16.02.2024 saat 15:40ile 17:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|293/1 sokak içinde meydana gelen içmesuyu branşman borusu arızasının tamiri süresince kısa süreli su kesintisi uygulanacak olup; bu kesintiden kazımdirik mahallesinin bir kısmı etkilenecektir.
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA
|16.02.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|57/1 SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI GAZİPAŞA MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|16.02.2024 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI SEBEYİLE
|KONAK
|HİLAL
|16.02.2024 saat 13:00ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|İŞÇİLER CADNO. 126 İÇİN
|KONAK
|KÜLTÜR, İSMET KAPTAN, ALSANCAK
|16.02.2024 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1375- SK. İÇİ
|KONAK
|UMURBEY, EGE
|16.02.2024 saat 16:15ile 18:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1517 SOKAK İÇİ İÇİN
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ
|16.02.2024 saat 16:00ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|ESKİ EMİRALEM KÜME EVLERİ
|ÖDEMİŞ
|OVAKENT
|16.02.2024 saat 10:00ile 14:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVAKENT MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.