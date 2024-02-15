İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri!
15 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|EMEK, GÜMÜŞPALA
|15.02.2024 saat 18:10ile 19:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7263 SOKAK NO:32 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1660 X 7065 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|BUCA
|ADATEPE
|15.02.2024 saat 18:10ile 19:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|33 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|14.02.2024 saat 11:30ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DELİKTAŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİMEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE DELİKTAŞ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|14.02.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİNDEMEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI SİTELER VE SAHİL BÖLGESİND SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER
|15.02.2024 saat 18:30ile 19:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|CEVDET BİLSAY X 1671/3 KVŞ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. CEVDEY BİLSAY X ZÜBEYDE HANIM KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KONAK
|MERSİNLİ, ÇINARLI
|15.02.2024 saat 17:35ile 19:05 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2843 SOKAK NO:14 ÖNÜ İÇİN
|MENEMEN
|IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
|15.02.2024 saat 09:45ile 20:00 arasındayaklaşık 10 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE. . .
|NARLIDERE
|LİMANREİS
|15.02.2024 saat 18:30ile 20:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|LİMANREİS TUNÇ Sk. No:8 NARLIDERE