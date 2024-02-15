Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri!

15 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

İzmir Belediye Gündem Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağız

Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
Konya'da Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu

Konya'da Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü
Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var

Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var
title