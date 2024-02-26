İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri...
26 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI
|27.02.2024 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SU DEPOSU BAKIM VE TEMİZLİĞİ NEDENİYLE.
|BAYRAKLI
|MANAVKUYU, MANSUROĞLU
|26.02.2024 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BAYRAKLI İLÇESİ FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ, CADDE İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASINDAN DOLAYI KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN MANANKUYU MAHALLESİ VE MANSURUĞLU MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR.
|BAYRAKLI
|ONUR
|26.02.2024 saat 17:10ile 18:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7371 SOKAK NO:287 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ONUR POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
|BUCA
|GÖKSU
|26.02.2024 saat 16:45ile 17:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|684/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARZASI NEDENİYLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLŞMUŞTUR.
|ÇEŞME
|YALI
|26.02.2024 saat 12:35ile 17:35 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6330 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU AIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|26.02.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4525 SOKAKTA TELEKOM KAZISI ESNASINDA PATLATILAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|İNÖNÜ
|26.02.2024 saat 15:40ile 17:55 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8229 SOKAK NO:3 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İL ESU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. MİLLET CADDESİ X DOSTLUK CADDESİ KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KİRAZ
|SULUDERE
|26.02.2024 saat 10:30ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULUDERE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|KIR
|26.02.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . EMİRALEM