Gaziantep İslahiye İlçe Müftülüğü, din görevlilerine ramazan ayı öncesi toplantı düzenledi
Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü, ramazan ayı öncesi din görevlilerine yönelik bir toplantı düzenledi. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ramazan ayında camilerdeki hazırlıklar ve teravih namazı konuşuldu. İlçe merkezindeki 6 Şubat Şehitler Camisi ile Altınüzüm Mahallesindeki Selahaddin Eyyubi Camisinde hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi.
Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü'nce ramazan ayı öncesi, din görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi.
İlçe Müftüsü Hasan Kiraz başkanlığında, İslahiye Sıdıka Tayyar Camisi'nde yapılan toplantıda, ramazan ayında camilerdeki hazırlıklar ve teravih namazı görüşüldü.
Ramazan ayında ilçe merkezindeki 6 Şubat Şehitler Camisi ile Altınüzüm Mahallesindeki Selahaddin Eyyubi Camisinde hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi.