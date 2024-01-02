İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Ocak 2024 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!
2 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK
|02.01.2024 saat 14:30ile 23:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2143 SK. NO:37
|KINIK
|BADEMALAN
|01.01.2024 saat 10:40ile 02.01.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BADEMALAN MAHALLESİ DALGIÇ POMPA ARIZASI NEDENİYLE 02. 01. 2024 TARİHİNE KADAR MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|GÜNEY, ZEYTİNLİK, FERAHLI, LEVENT, EMİR SULTAN
|02.01.2024 saat 10:25ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saat 35 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|1173 SK. İÇİ (BAĞLANTI ÇALIŞMASI. )
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY, EMİRLİ, KAYMAKÇI, KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, ÇAYLI, OVAKENT, KONAKLI
|02.01.2024 saat 09:00ile 16:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYAKÖY, EMİRLİ, KAYMAKÇI, KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, KONAKLI, OVAKENT VE ÇAYLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
|02.01.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|88 SOKAK BARANKAYA ALT YAPI ÇALIŞMASI esnasında ana boru patlağı nedeniyle bölgesinin suları kesilmiştir
|TİRE
|GÖKÇEN, KAHRAT
|02.01.2024 saat 15:40ile 20:00 arasındayaklaşık 4 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÖKÇEN, KAHRAT MH. LERİNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.