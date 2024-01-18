İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi saatleri!
18 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|18.01.2024 saat 17:30ile 18:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|CEVDET BİLSAY NO:87 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ZUBEYDE HANIM X CEVDET BİLSAY KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KİRAZ
|YENİ
|18.01.2024 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KINIK
|YUKARI
|18.01.2024 saat 15:45ile 16:45 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YUKARI MAHALLE SUZAN SOKAKTA DOĞALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORUYA ZARAR VERİLDİĞİNDEN DOLAYI YUKARI MAHALLE YUKARI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KONAK
|İSMET PAŞA, MEHTAP, ULUBATLI, FERAHLI, BOĞAZİÇİ, LEVENT, 26 AĞUSTOS
|18.01.2024 saat 15:50ile 17:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3453 SOKAK NO. 2 İÇİN
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|18.01.2024 saat 10:00ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. UST KISIMLARINA TEDAŞ GEDİZ ELEKTİRİK ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|ASARLIK, IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
|18.01.2024 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ARIZASI NEDENİYLE