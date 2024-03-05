İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
5 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SİTELER
|05.03.2024 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE SİTELER MAH. SU VERİLEMİYOR
|BERGAMA
|ERTUĞRUL
|03.03.2024 saat 15:15ile 16:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENEMEN
|YILDIRIM, FATİH
|05.03.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EKİP ÇALIŞMASI
|ÖDEMİŞ
|ÇAYLI, ORHANGAZİ, ARTICAK, ÇOBANLAR, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, GÜNLÜCE, KÖFÜNDERE, MURSALLI
|05.03.2024 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAYLI, ORHANGAZİ, ARTICAK, ÇOBANLAR, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, GÜNLÜCE, KÖFÜNDERE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR
|TORBALI
|ERTUĞRUL
|05.03.2024 saat 15:45ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ERTUĞRUL MH. NİN BİR KISMINA ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR. . .
|TORBALI
|ALPKENT, TORBALI
|05.03.2024 saat 16:45ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .