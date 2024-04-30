İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
30 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|BAYRAKLI MAH, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK
|30.04.2024 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1900 SOKAK NO. 36 İÇİN
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 30.04.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 günsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|29.04.2024 saat 11:00ile 06.05.2024 saat 08:00 arasında yaklaşık 6 gün 21 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DALYAN MAHALLESİ 4000, 4004, 4030, 4066, 4169, 4170, 4171 SOKAKLARDA OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ SAYAÇ YERLERİNİN HAZIRLIKLARI YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|FOÇA
|YENİKÖY, KEMAL ATATÜRK, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|30.04.2024 saat 16:20ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|YENİFOÇA İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE,
|SELÇUK
|ZAFER
|30.04.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|bağlantı calışması