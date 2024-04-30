Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

30 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Karşıyaka 1 Mayıs Bergama Kiraz İzmir Gündem Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı

23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı

Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
İmamoğlu'ndan 'Edanur' paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız

İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Görüşme sonrası yapılan açıklamaya Özel'in sözleri damga vurdu

TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Görüşme sonrası yapılan açıklamaya Özel'in sözleri damga vurdu
Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu

Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
title