İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi saatleri!
11 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|GAZİOSMANPAŞA, FATİH
|11.01.2024 saat 16:30ile 17:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMI VE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNDE 1 (16:30-17:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|OVACIK
|11.01.2024 saat 12:00ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7000 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|BALATÇIK
|11.01.2024 saat 10:50ile 18:40 arasındayaklaşık 7 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HAVAALANI ŞOSESİ ALT GEÇİT GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 1671/1 X 8788/1 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA, SALİMBEY, İSMETPAŞA
|11.01.2024 saat 15:30ile 17:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|116 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI GAZİPAŞA SALİMBEY VE İSMETPAŞA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|İSMET PAŞA, MEHTAP, LALE, KÜÇÜKADA, FERAHLI
|11.01.2024 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1433 SOKAK NO:281 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL
|11.01.2024 saat 14:15ile 17:30 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANİN ANABORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
|11.01.2024 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMANIN ANABORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI, KURUCUOVA, KONAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ, KAYAKÖY, ÇOBANLAR
|11.01.2024 saat 08:30ile 16:30 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|EDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYMAKÇI, KURUCUOVA, KONAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ, KAYAKÖY VE ÇOBANLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR
|11.01.2024 saat 17:00ile 19:45 arasındayaklaşık 2 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|97 sokaktaki ana boru arızasından dolayı 2 saatlik sular kesilmiştir
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR
|11.01.2024 saat 17:00ile 19:45 arasındayaklaşık 2 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|97 sokaktaki ana boru patlağından dolayı 2 saatlik su kesinti si saglanmaktadır