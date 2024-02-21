İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri!
21 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇİĞLİ
|ATATÜRK
|21.02.2024 saat 17:25ile 18:25 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|TOKİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 8809/10 X 8809/11 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|21.02.2024 saat 14:45ile 16:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ÇANDARLI MAHALLESİ MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE ADA MAHALLESİ BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|EGE, UMURBEY
|21.02.2024 saat 15:30ile 19:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|İŞÇİLER CADDESİ NO:105 ÖNÜ İÇİN
|MENDERES
|ORTA
|21.02.2024 saat 15:20ile 17:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1130 SK VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|21.02.2024 saat 17:45ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|( EKİP ÇALIŞMASI )
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|21.02.2024 saat 12:00ile 18:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE 18:00 E KADAR BÖLGEYE SU VERİLEMEYECEKTİR.