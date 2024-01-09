İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Ocak Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Ocak Salı İzmir su kesintisi saatleri...
9 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|09.01.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH. 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BUCA
|ADATEPE, KARANFİL
|09.01.2024 saat 18:10ile 19:10 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|28/4 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|MENDERES
|CÜNEYTBEY
|09.01.2024 saat 16:00ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|CÜNEYTBEY MAHALLELERİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR ALTIN TEPE MAHALLERİ SU KESİNTİLERİ YAŞAYA BİLİNİR
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY, ÇOBANLAR, İLKKURŞUN, SEKİKÖY, YENİKÖY
|09.01.2024 saat 08:30ile 16:30 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYAKÖY, ÇOBANLAR, İLKKURŞUN, SEKİKÖY VE YENİKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BOZDAĞ
|09.01.2024 saat 16:00ile 19:20 arasındayaklaşık 3 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BOZDAĞ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.