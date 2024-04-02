İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
3 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|FOÇA
|CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YENİKÖY, KOZBEYLİ
|02.04.2024 saat 12:00ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,
|KEMALPAŞA
|ÖREN EGEMEN
|02.04.2024 saat 12:00ile 16:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI
|30.03.2024 saat 09:00ile 14:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|İNCİRLİ PINAR
|02.04.2024 saat 16:15ile 19:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|(Ekip Çalışması)
|MENEMEN
|TÜLBENTLİ, AHIHIDIR, ZAFER, SEYDİNNASRULLAH, KAZIMPAŞA
|02.04.2024 saat 17:15ile 20:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|( ALTYAPI) KANAL MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ
|ÖDEMİŞ
|MESCİTLİ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, GERELİ, OVAKENT, EMİRLİ, KAYMAKÇI, ÇAYLI, KEMENLER
|02.04.2024 saat 08:30ile 16:30 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MESCİTLİ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, GERELİ, OVAKENT, EMİRLİ, KAYMAKÇI, ÇAYLI VE KEMENLER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|URLA
|YELALTI, YENİCE, CAMİATİK
|02.04.2024 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası