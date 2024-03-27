İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
27 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|25.03.2024 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BADEMLİ MAHALLESİ 1 SOKAK TA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI BADEMLİ MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KEMALPAŞA
|ÖREN EGEMEN
|27.03.2024 saat 19:00ile 21:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|KINIK
|TÜRKCEDİT
|26.03.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TÜRKCEDİT MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KURUCUOVA, ERTUĞRUL, MESCİTLİ, OVAKENT, GERELİ, EMİRLİ, KAYMAKÇI, KEMENLER, ÇAYLI, PİRİNÇÇİ
|27.03.2024 saat 09:00ile 19:30 arasındayaklaşık 10 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURUCUOVA, ERTUĞRUL, MESCİTLİ, OVAKENT, GERELİ, EMİRLİ, KAYMAKÇI, KEMENLER, ÇAYLI, PİRİNÇÇİMAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|27.03.2024 saat 18:50ile 20:50 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BALABANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.