İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Ocak 2024 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!
3 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ALAÇATI
|03.01.2024 saat 10:00ile 21:00 arasındayaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|18000 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇEŞME
|OVACIK
|03.01.2024 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7083 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KINIK
|BADEMALAN
|01.01.2024 saat 10:40ile 02.01.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BADEMALAN MAHALLESİ DALGIÇ POMPA ARIZASI NEDENİYLE 02. 01. 2024 TARİHİNE KADAR MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|ÇİLEME
|03.01.2024 saat 16:55ile 18:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|03.01.2024 saat 09:30ile 16:00 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYAKÖYMAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|YOLÜSTÜ
|03.01.2024 saat 09:30ile 11:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ YOLÜSTÜ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|İÇMELER
|03.01.2024 saat 15:45ile 17:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası