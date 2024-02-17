Aydın'da 56 suçtan aranan kadın yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık ve yağma gibi 56 ayrı suçtan aranan ve hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 746 suç kaydı bulunan, 56 farklı suçtan aranan Kiraz G'nin (36) adresini tespit etti.

Adrese operasyon yapan ekipler, kadını yakaladı.

Ayrıca 46 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.