İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
10 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇİĞLİ
|EVKA-5
|09.04.2024 saat 18:20ile 19:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8930/2 SOKAK NO:4 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 8930 X 8930/2 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
|FOÇA
|CUMHURİYET, KOZBEYLİ
|09.04.2024 saat 15:15ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|DONATKENT ÜST KISIMLAR, YEŞİL VADİ MEVKİ, KUYU POMPMALARDAKİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE,