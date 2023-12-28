İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
28 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|ATATÜRK
|28.12.2023 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|764 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI. .
|KARŞIYAKA
|DONANMACI
|28.12.2023 saat 16:55ile 17:55 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1729 SOKAK No:18 BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 1729 X 1737 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK
|28.12.2023 saat 17:30ile 19:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|MENDERES
|DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
|28.12.2023 saat 14:00ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEVELİ TEKELİMAHHALESİ ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENDERES
|ÇİLEME
|28.12.2023 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÇİLEME MAHHALESİ ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
|28.12.2023 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|ÖDEMİŞ
|ÇAMYAYLA, HORZUM, YENİCEKÖY, KAYAKÖY
|28.12.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAMYAYLA, HORZUM, YENİCEKÖY VE KAYAKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|TEPECİK, HIDIRLIK
|28.12.2023 saat 12:30ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|AKARCA TUZLA CADDESİ ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SULAR KESİLMİŞTİR.
|TİRE
|TOKİ
|27.12.2023 saat 22:00ile 28.12.2023 saat 09:00 arasında yaklaşık 11 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|CYB 5/A VE CYB 5/B BİNALARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR