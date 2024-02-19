İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri!
19 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|19.02.2024 saat 17:15ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7190 SOKAK No:35 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE DOĞANÇAY POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|19.02.2024 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1620/12--106ÖNÜ
|KEMALPAŞA
|BAĞYURDU YENİ, BAĞYURDU KAZIMPAŞA
|19.02.2024 saat 14:00ile 16:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|MENEMEN
|85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ
|19.02.2024 saat 11:45ile 19:00 arasındayaklaşık 7 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN POMPA DEPO ARASINDAKİ TAŞIYICI ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI 1/2 VE 3/4 POMPALAR DURDURULDU.
|MENEMEN
|FATİH, TÜRKELLİ, YILDIRIM
|19.02.2024 saat 12:30ile 23:00 arasındayaklaşık 10 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|İZMİRGAZ MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ
|ÖDEMİŞ
|CEVİZALAN
|19.02.2024 saat 17:40ile 19:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ CEVİZALAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
|19.02.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Sanayi sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.