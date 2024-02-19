Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Güncelleme:

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 19 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri!

19 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

İzmir Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! AVUKAT FEYZA ALTUN GÖZALTINDA! Feyza Altun kameralara parmak sallayarak ne dedi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 19 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İliç'teki maden sahasını işleten ABD'li şirketin adı ne? 1 milyar dolar değer kaybetti Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı neden öldü, kaç yaşında öldü? 20 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Kaç personel alınacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TEKEL BAYİDE İŞLENEN ÇİFTE CİNAYETTE SALDIRGANLAR NE DEDİ? Kendilerini nasıl savundular? Yargı son bölümde ne oldu? 84. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı hangi kanalda yayınlanıyor? Şevki Yılmaz kimdir? Söylediği sözlerle gündeme gelen Şevki Yılmaz kim, ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Tutuklansın' etiketi kısa sürede gündem oldu

Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! "Tutuklansın" etiketi kısa sürede gündem oldu
Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate indirilmesi planlanıyor

Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate indirilmesi planlanıyor
Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler
İYİ Parti, DEVA ve Gelecek'te üst düzey istifalar

İYİ Parti, DEVA ve Gelecek'te üst düzey istifalar
İliç'te maden sahasını işleten ABD'li şirket 1 milyar dolar değer kaybetti, 500 milyon dolarlık fatura yolda

İliç'te maden sahasını işleten ABD'li şirket 1 milyar dolar değer kaybetti, 500 milyon dolarlık fatura yolda
Tekel bayide işlenen çifte cinayette dava başladı! Saldırganlar kendilerini bakın nasıl savundular

Tekel bayide işlenen çifte cinayette dava başladı! Saldırganlar kendilerini bakın nasıl savundular
title