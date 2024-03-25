İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
25 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ÇİFTLİK
|25.03.2024 saat 13:00ile 15:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 118 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|25.03.2024 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BADEMLİ MAHALLESİ 1 SOKAK TA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI BADEMLİ MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|URLA
|TORASAN
|23.03.2024 saat 10:00ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KEMAL ERTEN CADDESİ VE CİVARI