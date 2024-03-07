İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
7 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|16 EYLÜL
|07.03.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE3001 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|CUMHURİYET
|06.03.2024 saat 11:30ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|FOÇA
|FEVZİ ÇAKMAK
|06.03.2024 saat 12:00ile 15:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ANA BORU ARIZASI
|KARŞIYAKA
|ŞEMİKLER
|07.03.2024 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6280 SOKAK NO:42 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ANADOLU CADDESİ X 6279 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|TORBALI
|YAZIBAŞI, İSTİKLAL
|07.03.2024 saat 08:50ile 20:00 arasındayaklaşık 11 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YAZIBAŞI-İSTKLAL MH. ANA BORU DEBLESE ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|URLA
|SIRA
|07.03.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası