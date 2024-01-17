İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri!
17 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|İNÖNÜ, ATATÜRK
|17.01.2024 saat 16:30ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|819 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN İNÖNÜ VE ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|ÇEŞME
|MUSALLA
|17.01.2024 saat 16:30ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 1089 SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK CUMHURİYET
|17.01.2024 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|POMPA HATTI BAĞLANTISI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
|KINIK
|AŞAĞI
|17.01.2024 saat 10:35ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saat 25 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE VANA ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|MENDERES
|HÜRRİYET, ATA
|17.01.2024 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GORECE CUMHURİYET VE ATA HURİİYET MAHALLELERİ GEDİZ KAYNAKLINEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY, OVAKENT
|17.01.2024 saat 09:00ile 15:30 arasındayaklaşık 6 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYAKÖY VE OVAKENT MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.