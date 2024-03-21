İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
21 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|21.03.2024 saat 10:15ile 12:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAAT (10:15-12:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK
|21.03.2024 saat 16:10ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 50 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ YAVUZ CADDESİ No: 127 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİ VE OSMANGAZİ MAHALLESİ BİR KISMI ETKİLECEKTİR
|KONAK
|ALSANCAK, KÜLTÜR, İSMET KAPTAN
|21.03.2024 saat 18:20ile 19:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ŞEHİT NEVREZ BUL NO. 10 İÇİN
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|21.03.2024 saat 08:00ile 19:30 arasındayaklaşık 11 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN KAZI ÇALIŞMASI SONUCUNDA DEPO ÇIKIŞI ANA BORU NUN TIKANMASI NEDENİYLE 5199 SOKAK VİLLAKENT. NOT SULAR VERİLDİ LAKİN USTALAR BÖLGEYE KONTROL EDİYORLAR. FİYU CD İLE 5148 İBİBİK( BİLGİ NOTU ) DEPO İÇİ POMPALARDA GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ELEKTRİKLER KESİLDİ
|ÖDEMİŞ
|KUVVETLİ, MİMAR SİNAN, MEŞRUTİYET, AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ, ANAFARTALAR, ATATÜRK, ZAFER
|21.03.2024 saat 15:00ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİNİ BESLEYEN2500 LÜK DEPO ÇIKISINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KUVVETLİ, MİMAR SİNAN, MEŞRUTİYET, AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ, ATATÜRK, ZAFER VE ANAFARTALAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK
|21.03.2024 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK (ZEYTİNLİK MEVKİ ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|21.03.2024 saat 11:00ile 20:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ESKİ ORHANLI VE ÇEVRESİNE ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SELÇUK
|ŞİRİNCE
|21.03.2024 saat 15:15ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru calışması
|TORBALI
|TULUM, KIRBAŞ, SUBAŞI
|21.03.2024 saat 17:00ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|KANAL MÜTEAHHİT 'İ ÇALIŞMASI ESNASINDA OLUŞAN ANABORU ARIZASI