Üye Girişi
Haberler

Şarköy'de Kiraz Üretimi Projesi Kapsamında Fidan Dağıtımı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Kiraz üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 1800 adet fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fidan dağıtım etkinliği yapıldı.

Kiraz üretiminin yaygınlaştırılması projesi ile Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürünlerinden daha çok sanayiye yönelik olan yerel çeşit Şarköy Altıparmak Kirazı yüzde 75 bakanlık desteği, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak 7 mahallede 55 çiftçilere 69 dekarlık bahçe tesis edilmek üzere 1800 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje ile ilgili ilk olarak 2023 yılında Şarköy ilçesinde 1000 adet mahlep anacı üzerine aşılanan yerel çeşit Altıparmak Kirazıyla 33 dekar alanda, 500 adet sofralık olan farklı çeşitlerle 19 dekar bahçe tesisi yapılmıştı. Projenin ikinci yılında 1800 adet Altıparmak kiraz fidanı ile 69 dekarlık yeni kiraz bahçesi tesisi kurulmasıyla, proje çerçevesinde bugüne kadar 121 da alanda kiraz bahçesi yapılmış olacak.

Fidan dağıtım törenine Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Kiraz Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı? 5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title