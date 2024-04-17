İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
17 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ZAĞNOZ
|17.04.2024 saat 11:00ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|ANABORU YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZAĞNOZ MAHALLESİNDE (11:00-17:00) SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 22.04.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 6 gün 13 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|17.04.2024 saat 17:15ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ABAYKUMANBAY SOKAKTAKİ ARIZA NEDENİYLE SİTELER BÖLGESİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|YAYLA, EMİRALEM MERKEZ, KIR, DEĞİRMENDERE
|17.04.2024 saat 15:15ile 18:15 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . EMİRALEM