İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
2 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI
|30.03.2024 saat 09:00ile 14:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|AHIHIDIR, ZAFER, KAZIMPAŞA, SEYDİNNASRULLAH, TÜLBENTLİ
|01.04.2024 saat 11:30ile 15:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|ALTYAPI KANAL MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI
|ÖDEMİŞ
|KAYMAKÇI, EMİRLİ, ÇAYLI, PİRİNÇÇİ, MESCİTLİ, KEMENLER
|01.04.2024 saat 09:00ile 19:00 arasındayaklaşık 10 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAYMAKÇI, EMİRLİ, ÇAYLI, PİRİNÇÇİ, MESCİTLİ, KEMENLER MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.