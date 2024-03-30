İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
31 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|FOÇA
|İSMETPAŞA
|30.03.2024 saat 17:10ile 19:10 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MERSİNAKİ BÖLGESİ ETKİLENİR.
|KİRAZ
|ÇAYAĞZI
|30.03.2024 saat 09:00ile 14:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|MENEMEN
|GAZİ
|30.03.2024 saat 17:00ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE (KOYUNDERE TOKİ)ETKİLENİYOR.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|30.03.2024 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÜNEŞKÖY SİTESİ İÇİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE. .