İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
6 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|POSTACILAR, SOĞUKKUYU
|05.04.2024 saat 16:20ile 17:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1847/12 SOKAK No:1 BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE BARIŞ CADDESİ X 1847 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|ÇEŞME
|YALI
|05.04.2024 saat 11:30ile 17:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6161/1 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|KARABAĞLAR
|BAHÇELİEVLER
|05.04.2024 saat 17:35ile 18:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|İNÖNÜ CAD NO. 107 İÇİN
|KARABURUN
|İSKELE
|05.04.2024 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN TARİŞBANK SİTESİ, BORDRUM CADDESİ, SAİPALTI KÜME EVLERİ, İSKELE CADDESİ, KUYUCAK CADDESİ, BAKSAT SİTESİ, ÇINAR SOKAK, BAMBU SOKAK, EFES SİTESİ ALT KISIMLARI,CADDE ETKİLENECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|ÇAMYAYLA, UZUNDERE, KAYMAKÇI, ALAŞARLI, ÇAYLI
|05.04.2024 saat 09:00ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAMYAYLA, UZUNDERE, KAYMAKÇI, ÇAYLIVE ALAŞARLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|SÜLEYMAN DEMİREL
|05.04.2024 saat 13:40ile 17:40 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL (1006 SK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|HÜRRİYET
|05.04.2024 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET ( 1676 ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|KAVAKDERE
|05.04.2024 saat 14:25ile 19:25 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|CUMALI ILICALARI KÜME EVLERİ VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.