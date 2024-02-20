İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri!
20 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU MAH
|20.02.2024 saat 14:30ile 18:30 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|286/7 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.
|KARŞIYAKA
|BAHARİYE
|20.02.2024 saat 16:35ile 18:35 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MÜJGAN BARUTÇU SOKAK No:20/4 BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE YAŞAR AKSOY X HİDAYET ERZEYBEK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM
|20.02.2024 saat 17:20ile 18:20 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7532 SOKAK No:161 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 7400 X 7400/7 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI
|KİRAZ
|KIRKÖY
|20.02.2024 saat 13:40ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|KIRKÖY MAHALLESİNİ BESLEYEN MOTOR POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|HİLAL, YENİŞEHİR, GÜNEY
|20.02.2024 saat 16:40ile 18:00 arasındayaklaşık 1 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İŞÇİLER CD--88
|MENEMEN
|İSTİKLAL, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS, 29 EKİM
|20.02.2024 saat 11:00ile 18:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MENEMEN BELEDİYESİNİN ASFALT ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ(ULUKENT)
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|20.02.2024 saat 12:30ile 17:30 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . (VİLLAKENT)
|TORBALI
|ATATÜRK
|20.02.2024 saat 15:00ile 17:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI