İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
24 NİSAN İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ
|22.04.2024 saat 13:40ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saat 20 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİŞAKRANA SU VERİLEMİYOR. .
|BEYDAĞ
|ÇOMAKLAR
|24.04.2024 saat 15:45ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ ÇOMAKLAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, RAFET PAŞA
|24.04.2024 saat 13:25ile 17:25 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4064 SOKAK NO:6 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|ÇEŞME
|OVACIK
|15.04.2024 saat 11:00ile 30.04.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 günsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|OVACIK MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI AÇISINDAN 3. ETAP ULUBOL MÜTEAHHİT FİRMASI TARAFINDAN DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇEŞME
|DALYAN, ÜNİVERSİTE
|24.04.2024 saat 15:35ile 19:35 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4238 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|ÇİĞLİ
|UĞUR MUMCU, BALATÇIK, AHMET EFENDİ
|24.04.2024 saat 13:15ile 17:15 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|8982 SOKAK İÇİ KAZI ÇALIŞMASINDA ANA BORUYA HASAR VERİLMESİ SONUCU 8790/5 X 8790/6 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KİRAZ
|İSTİKLAL
|24.04.2024 saat 15:35ile 16:35 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|KONAKLI, OVAKENT
|24.04.2024 saat 09:30ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONAKLI VE OVAKENT MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|24.04.2024 saat 16:00ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.