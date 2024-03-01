İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
1 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|SOĞUKKUYU, ONUR, POSTACILAR
|01.03.2024 saat 14:30ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|Pompa arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor.
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU
|01.03.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|286 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MANSUROĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|01.03.2024 saat 13:15ile 19:00 arasındayaklaşık 5 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI DELİKTAŞ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM, LATİFE HANIM, ÖRNEKKÖY
|01.03.2024 saat 14:30ile 20:00 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|Pompa arızasından dolayı bölgeye su verilemiyor.
|KONAK
|YEŞİLDERE, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, AKARCALI, YENİDOĞAN, EGE, GÜNEY, KÜÇÜKADA, VEZİRAĞA, LALE, 19 MAYIS
|01.03.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2256 SOKAK İÇİ İÇİN YIKIM YERİ ANA BORU ARZASI.
|MENEMEN
|TUZÇULLU, SÜZBEYLİ
|01.03.2024 saat 17:00ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU EKİP ÇALIŞMASI
|MENEMEN
|9 EYLÜL, İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
|01.03.2024 saat 17:15ile 19:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|MENEMEN BELEDİYESİNİN ASFALT ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİ
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|01.03.2024 saat 12:50ile 14:00 arasındayaklaşık 1 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMLIK 437 SK VE KOLLARI
|TİRE
|AKÇAŞEHİR
|29.02.2024 saat 12:00ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|İNÖNÜ
|01.03.2024 saat 16:30ile 19:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İNÖNÜ MH. . ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.